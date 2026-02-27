ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 55%

الوكيل الإخباري- سجلت الكميات المصدّرة من زيت الزيتون التونسي ارتفاعًا قياسيًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، إذ بلغ (130.9) ألف طن، مقابل (84.1) ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بزيادة نسبتها 55.7 بالمئة.

وأوضح المرصد الوطني التونسي للفلاحة في بيان له اليوم الجمعة على موقعه الرسمي، أن هذا الارتفاع انعكس إيجابًا على الإيرادات المالية للبلاد، وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات (1621.2) مليون دينار، مسجلة نموًا بنسبة 34.8 بالمئة مقارنة بالموسم السابق.