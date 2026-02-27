ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 55%

وأوضح المرصد الوطني التونسي للفلاحة في بيان له اليوم الجمعة على موقعه الرسمي، أن هذا الارتفاع انعكس إيجابًا على الإيرادات المالية للبلاد، وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات (1621.2) مليون دينار، مسجلة نموًا بنسبة 34.8 بالمئة مقارنة بالموسم السابق.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بالطلب العالمي المتزايد، خاصة على زيت الزيتون البكر الممتاز الذي بلغت نسبته 89.5 بالمئة من إجمالي الصادرات.
