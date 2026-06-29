الإثنين 2026-06-29 07:49 ص

ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى نحو 1500.. وعمليات الإنقاذ مستمرة

فنزويلا
فنزويلا
 
الإثنين، 29-06-2026 07:44 ص
الوكيل الإخباري-   تواصلت، عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض في فنزويلا، بعد الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي، فيما اقترب عدد الضحايا من 1500 قتيل.اضافة اعلان


وتوافدت فرق إنقاذ دولية إلى ولاية لا جوايرا، الأكثر تضررًا، حيث انهارت عشرات المباني وتحولت إلى أكوام من الأنقاض.

وأكدت الرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريجيز، أن عمليات الإنقاذ والانتشال لا تزال مستمرة بعد انتشال ناجين، مشددة على أن السلطات لن توقف عمليات البحث.

كما أعلنت تعليق الدراسة في المدارس لمدة أسبوع إضافي، مشيرة إلى أن التيار الكهربائي عاد إلى نحو 75% من مناطق ولاية لا جوايرا.
 
 


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