ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى نحو 1500.. وعمليات الإنقاذ مستمرة

وتوافدت فرق إنقاذ دولية إلى ولاية لا جوايرا، الأكثر تضررًا، حيث انهارت عشرات المباني وتحولت إلى أكوام من الأنقاض.
وأكدت الرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريجيز، أن عمليات الإنقاذ والانتشال لا تزال مستمرة بعد انتشال ناجين، مشددة على أن السلطات لن توقف عمليات البحث.
كما أعلنت تعليق الدراسة في المدارس لمدة أسبوع إضافي، مشيرة إلى أن التيار الكهربائي عاد إلى نحو 75% من مناطق ولاية لا جوايرا.
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