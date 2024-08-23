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ارتفاع عدد قتلى السيول في الهند إلى 22 شخصا

الهند
سيول الهند
الجمعة، 23-08-2024 12:41 م

الوكيل الإخباري-    ارتفع عدد الضحايا جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند إلى 22 قتيلًا.

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وأجلت السلطات في ولاية تريبورة شرقي الهند، نحو 65 ألفا و400 شخص إلى مناطق آمنة بعد تضررهم ومنازلهم من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة، بحسب وكالة "ترست أوف إنديا" اليوم الجمعة.


ونقلت الوكالة عن مسؤولي الولاية، أن عدد القتلى جراء السيول والانهيارات وصل إلى 22 شخصًا.
من جانبه، ذكر رئيس وزراء ولاية تريبورة مانيك ساها، أن 10 أشخاص على الأقل لا يزالون عالقين تحت الأنقاض في مناطق شهدت انهيارات أرضية، مؤكدًا مواصلة الجهود لإنقاذهم.


وأمس الخميس، قالت وسائل إعلام هندية إن 11 شخصا لقوا حتفهم جراء السيول والانهيارات الأرضية في تريبورة.

gnews

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