ارتقاء 6 أطفال في قصف للاحتلال على بعلبك

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "العدو الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق الأطفال والنساء في حي النبي انعام في مدينة بعلبك".
وأضافت الوكالة أن طائرة مسيَّرة "معادية" شنت غارة على منزل، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في البيوت المجاورة، واستشهاد 6 أطفال ونساء من عائلة عثمان، وإصابة 8 آخرين في الحي بجروح راوحت بين حرجة ومتوسطة وطفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفيات.
وذكرت الوكالة أن فرق الدفاع المدني بالمنطقة عملت على إخماد النيران في المنزل المستهدف، والمساعدة في عمليات الإنقاذ وانتشال جثامين ال من تحت الركام.
وفا
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