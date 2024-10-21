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ارتقاء 6 أطفال في قصف للاحتلال على بعلبك

قصف على بعلبك
قصف على بعلبك
الإثنين، 21-10-2024 11:22 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد 6 أطفال وعدد من نساء عائلة واحدة، فجر اليوم الإثنين، بمجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي "النبي انعام" بمدينة بعلبك شرق لبنان.اضافة اعلان


وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "العدو الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق الأطفال والنساء في حي النبي انعام في مدينة بعلبك".

وأضافت الوكالة أن طائرة مسيَّرة "معادية" شنت غارة على منزل، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في البيوت المجاورة، واستشهاد 6 أطفال ونساء من عائلة عثمان، وإصابة 8 آخرين في الحي بجروح راوحت بين حرجة ومتوسطة وطفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفيات.

وذكرت الوكالة أن فرق الدفاع المدني بالمنطقة عملت على إخماد النيران في المنزل المستهدف، والمساعدة في عمليات الإنقاذ وانتشال جثامين ال من تحت الركام.

وفا
 
gnews

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