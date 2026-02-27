استئناف الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان الجمعة

وسُمع دوي القصف من الجانب الأفغاني للحدود منذ حوالي الساعة 9,30 صباحا (05,00 ت غ) قبل أن تستأنف الاشتباكات الحدودية.
وشوهد المزيد من الجنود الأفغان يتوجّهون نحو الحدود، قبل أن تطلب منه قوات الأمن مغادرة المكان، وفق ما نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء.
وبينما بقي معبر تورخم مغلقا بالمجمل منذ دارت مواجهات بين البلدين في تشرين الأول، إلا أنه كان مفتوحا أمام الأفغان العائدين بأعداد كبيرة من باكستان.
وطالت الاشتباكات التي وقعت خلال الليل مخيم العمري الذي يؤوي عائدين قرب المعبر، ما دفع الناس للفرار.
وقال غندر خان، العائد من باكستان والبالغ 65 عاما، وهو يقف أمام صفوف من الخيام "كان الأطفال والنساء وكبار السن يركضون".
