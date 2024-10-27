استئناف الرحلات بين مطاري دمشق وجدة بعد توقف دام 8 سنوات

ووفق بيان المؤسسة تمت إعادة تشغيل الرحلات إلى مطار جدة بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، مشيرة إلى أن تشغيل هذه الرحلات سيخدم أبناء الجالية بين البلدين وينشط حركة النقل والتواصل بكل الأصعدة.
ودعا مدير عام المؤسسة المهندس حاتم كباس الراغبين بالحجز إلى التواصل مع مكاتب السورية للطيران، لافتا إلى أن التشغيل المنتظم للرحلات بين المطارين كان قد توقف في الـ8 من مايو عام 2016.
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