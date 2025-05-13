الثلاثاء 2025-05-13 06:46 م
 

استئناف العمل بمطار صنعاء الأربعاء

مطار صنعاء الدولي
مطار صنعاء الدولي
 
الثلاثاء، 13-05-2025 05:12 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المدير العام لمطار صنعاء الدولي في اليمن خالد الشايف ، الثلاثاء، استئناف العمل بالمطار اعتبارا من يوم غد الأربعاء.اضافة اعلان


وأضاف الشايف في منشور على منصة إكس "استكملت الفرق الفنية والهندسية أعمال إعادة تأهيل مدرج مطار صنعاء الدولي، وأصبح المطار بحمد الله وتوفيقه جاهزا لاستقبال الرحلات ابتداء من يوم غد الأربعاء".

وتوقف المطار عن العمل منذ السابع من أيار؛ بسبب الأضرار التي أعقبت ضربة إسرائيلية له.
 
gnews

أحدث الأخبار

علما الصين والولايات المتحدة الأميركية

عربي ودولي واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تنقل النفط الإيراني إلى الصين

ترامب

عربي ودولي مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يلتقي مع الشرع الأربعاء

الجنية الاسترليني

أسواق ومال ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وانخفاضه مقابل اليورو

كيا الأردن تكرّم الطلبة المتميزين في أكاديمية التحالف الأردنية

أخبار الشركات كيا الأردن تكرّم الطلبة المتميزين في أكاديمية التحالف الأردنية

نتنياهو

فلسطين نتنياهو يعقد مساء اليوم مشاورات أمنية

ليمون

أخبار محلية وزارة الزراعة: منح رخص استيراد الليمون يخضع لمعايير شفافة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتبادل الملفات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع ثنائي في الرياض

عربي ودولي واشنطن والرياض توقعان صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار

جامعة اليرموك

أخبار محلية يوم علمي ووظيفي في جامعة اليرموك



 
 





الأكثر مشاهدة