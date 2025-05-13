استئناف العمل بمطار صنعاء الأربعاء

05:12 م

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الوكيل الإخباري- أعلن المدير العام لمطار صنعاء الدولي في اليمن خالد الشايف ، الثلاثاء، استئناف العمل بالمطار اعتبارا من يوم غد الأربعاء. اضافة اعلان





وأضاف الشايف في منشور على منصة إكس "استكملت الفرق الفنية والهندسية أعمال إعادة تأهيل مدرج مطار صنعاء الدولي، وأصبح المطار بحمد الله وتوفيقه جاهزا لاستقبال الرحلات ابتداء من يوم غد الأربعاء".



وتوقف المطار عن العمل منذ السابع من أيار؛ بسبب الأضرار التي أعقبت ضربة إسرائيلية له.