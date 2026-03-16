استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي بشكل تدريجي بعد تعليق مؤقت

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة دبي للطيران المدني، الاثنين، عن استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي الدولي بشكل تدريجي إلى بعض الوجهات بعد التعليق المؤقت الذي تم اتخاذه كإجراء احترازي. اضافة اعلان





ونصحت المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم.



وكانت الهيئة قد أعلنت عن التعليق المؤقت للرحلات في مطار دبي الدولي كإجراء احترازي، وذلك لضمان سلامة جميع المسافرين والموظفين، وذلك وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.



وجاء قرار الهيئة بعد تمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق ناجم عن إصابة أحد خزانات الوقود في محيط مطار دبي الدولي، دون تسجيل أي إصابات.



وذكرت شركة طيران الإمارات أنها تتوقع تشغيل رحلات دبي بجدول محدود الاثنين بعد الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت الإماراتي.



ويأتي هذا بعد أن تمكنت سلطات دبي من السيطرة على حريق نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار دبي الدولي، مما اضطر السلطات إلى تعليق الرحلات الجوية.





