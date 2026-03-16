الإثنين 2026-03-16 06:51 م

استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي بشكل تدريجي بعد تعليق مؤقت

الإثنين، 16-03-2026 09:40 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة دبي للطيران المدني، الاثنين، عن استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي الدولي بشكل تدريجي إلى بعض الوجهات بعد التعليق المؤقت الذي تم اتخاذه كإجراء احترازي.اضافة اعلان


ونصحت المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن التعليق المؤقت للرحلات في مطار دبي الدولي كإجراء احترازي، وذلك لضمان سلامة جميع المسافرين والموظفين، وذلك وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وجاء قرار الهيئة بعد تمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق ناجم عن إصابة أحد خزانات الوقود في محيط مطار دبي الدولي، دون تسجيل أي إصابات.

وذكرت شركة طيران الإمارات أنها تتوقع تشغيل رحلات دبي بجدول محدود الاثنين بعد الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت الإماراتي.

ويأتي هذا بعد أن تمكنت سلطات دبي من السيطرة على حريق نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار دبي الدولي، مما اضطر السلطات إلى تعليق الرحلات الجوية.
 
 


أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






