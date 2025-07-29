الثلاثاء 2025-07-29 05:28 م
 

استدعاء السفير البريطاني إلى خارجية سلوفاكيا

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 05:15 م

الوكيل الإخباري- استدعت الخارجية السلوفاكية سفير بريطانيا لتقديم توضيحات حول المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام والتي تدعي سعي لندن للتأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا عام 2023. 

أفادت بذلك اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء السلوفلكية نقلا عن وزير خارجية البلاد يوراي بلانار. 

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جاء ذلك بعد أن ذكرت وسائل الإعلام السلوفاكية أن البوابة الإخبارية البريطانية Declassified نشرت تقريرا يفيد بأن لندن مولت سرا مؤثرين على منصة يوتيوب يعملون في مجال الدعاية السياسية في سلوفاكيا ودول أوروبية أخرى. 


ووفقا للتقرير، فقد طُلب من هؤلاء المؤثرين إبداء الدعم للحركة السياسية الليبرالية "سلوفاكيا التقدمية" في الانتخابات البرلمانية، ونشر آراء سلبية عن الحزب الفائز "الاتجاه - الديمقراطية الاجتماعية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي روبرت فيتسو. 


وأكد بلانار أن سلوفاكيا لا ترغب في تصعيد العلاقات مع بريطانيا، لكنها تعتبر أي تدخل في شؤونها الداخلية أمرا مرفوضا، لذلك تنتظر براتيسلافا توضيحا شاملا لجميع تفاصيل هذه القضية.

 

RT

 
 
gnews

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