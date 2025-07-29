استدعاء السفير البريطاني إلى خارجية سلوفاكيا

أفادت بذلك اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء السلوفلكية نقلا عن وزير خارجية البلاد يوراي بلانار.
جاء ذلك بعد أن ذكرت وسائل الإعلام السلوفاكية أن البوابة الإخبارية البريطانية Declassified نشرت تقريرا يفيد بأن لندن مولت سرا مؤثرين على منصة يوتيوب يعملون في مجال الدعاية السياسية في سلوفاكيا ودول أوروبية أخرى.
ووفقا للتقرير، فقد طُلب من هؤلاء المؤثرين إبداء الدعم للحركة السياسية الليبرالية "سلوفاكيا التقدمية" في الانتخابات البرلمانية، ونشر آراء سلبية عن الحزب الفائز "الاتجاه - الديمقراطية الاجتماعية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي روبرت فيتسو.
وأكد بلانار أن سلوفاكيا لا ترغب في تصعيد العلاقات مع بريطانيا، لكنها تعتبر أي تدخل في شؤونها الداخلية أمرا مرفوضا، لذلك تنتظر براتيسلافا توضيحا شاملا لجميع تفاصيل هذه القضية.
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