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استدعاء مقربين من بايدن للتحقيق في "حالته العقلية"

استدعاء مقربين من بايدن للتحقيق في "حالته العقلية"
استدعاء مقربين من بايدن للتحقيق في "حالته العقلية"
 
الأحد، 20-07-2025 09:32 م
الوكيل الإخباري-   أعلن العضو في مجلس النواب الأمريكي بايرون دونالدز أن من الضروري استدعاء نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس وزوجته جيل بايدن لتقدما شهادة حول صحة الرئيس السابق جو بايدن.اضافة اعلان


وقال النائب عن الحزب الجمهوري في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الأحد: "أعتقد أنه يجب استدعاء كل مسؤول رسمي في البيت الأبيض في عهد بايدن، بمن فيهم السيدة الأولى ونائبة الرئيس".

وأضاف: "سيحضر جميعهم وسيردون على الأسئلة".

يُذكر أن الجمهوريين في مجلس النواب أطلقوا تحقيقًا في قضية الصحة العقلية للرئيس السابق جو بايدن، على خلفية الشبهات بإمكانية إخفاء المعلومات حول احتمال تدهورها.

وقد وجّه النائب جيمس كومر مذكرات استدعاء إلى طبيب بايدن، كيفين أوكونور، وعدد من مساعديه السابقين.

وكان ترامب قد اتهم المقربين من الرئيس السابق بأنهم كانوا على علم بتدهور صحته العقلية، وأخفوا المعلومات عن ذلك بشكل متعمد.

روسيا اليوم
 
 
gnews

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