استشهاد جنديّين في الجيش اللبناني

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الجمعة، أن جنديين اثنين استشهدا بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمركزا تابعا له في جنوب البلاد. اضافة اعلان





وقال الجيش في بيان، "استهدف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش في بلدة كفرا - الجنوب ما أدى إلى سقوط شهيدَين و3 جرحى".

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