استشهاد جنديّين في الجيش اللبناني

وقال الجيش في بيان، "استهدف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش في بلدة كفرا - الجنوب ما أدى إلى سقوط شهيدَين و3 جرحى".
c7mob
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