استشهاد شخصين بغارة إسرائيلية على منطقة حدودية في شرق لبنان

وقالت الوكالة إن طائرة مسيّرة معادية شنت غارة على محلة الشعرة في منطقة جنتا، الواقعة على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية، ما أسفر عن سقوط شهيدين وجرحين.
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