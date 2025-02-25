استشهاد شخصين بغارة إسرائيلية على منطقة حدودية في شرق لبنان

10:32 م

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الوكيل الإخباري- استشهد شخصان جراء ضربة إسرائيلية استهدفت الثلاثاء، منطقة حدودية في شرق لبنان، وفقًا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. اضافة اعلان





وقالت الوكالة إن طائرة مسيّرة معادية شنت غارة على محلة الشعرة في منطقة جنتا، الواقعة على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية، ما أسفر عن سقوط شهيدين وجرحين.