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استشهاد لبنانيين بغارة إسرائيلية على بلدات الجنوب

لبنان
لبنان
الثلاثاء، 22-10-2024 11:53 م

الوكيل الإخباري-   استشهد لبنانيان في غارة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على بلدة حاريص في الجنوب، فيما سجلت غارات على بلدات حانين، شبعا، الهبارية.

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وتجددت الغارات العنيفة للطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم مستهدفة بشكل خاص منطقتي الليلكي وحارة حريك ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.


وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا)، في بيروت" إن الغارات تتزامن مع الأنباء عن انتشال نحو 40 جثة من تحت أنقاض أحد المباني، وهي لعناصر في الحزب كانوا قضوا في غارة سابقة قبل حوالى 10 أيام ومن بينهم مسؤول كبير في الحزب".


وأضاف أن "4 جرحى أصيبوا في غارة على بلدة النبي شيت في البقاع".

 
gnews

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