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استشهاد لبناني جراء غارة إسرائيلية

علم لبنان
لبنان
السبت، 14-12-2024 04:44 م

الوكيل الإخباري-   استشهد لبناني إثر غارة لطيران الحربي الإسرائيلي على طريق مرجعيون جنوب لبنان.

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وقال مصدر لبناني إن الجيش الإسرائيلي مستمر بعمليات التفجير والتفخيخ والنسف لمنازل في بلدة كفركلا اللبنانية الحدودية.

 
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