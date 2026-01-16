استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

كما أعلنت قيادة قوات اليونيفيل في بيان لها، أن جنود حفظ السلام وأثناء تنفيذ دورية قرب منطقة العديسة، عثروا على عبوة ناسفة، حيث قاموا بتطويق المنطقة، إلا أن طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تحلق في الأجواء أقدمت على إلقاء قنبلة على بعد نحو ثلاثين مترا من الموقع، ولم تسجل أي إصابات.
وأكد البيان أن أية أعمال تضع قوات حفظ السلام في دائرة الخطر، تعد انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن، وتقويضا للاستقرار الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه.
