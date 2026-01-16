استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد لبناني صباح اليوم الجمعة، في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة المنصوري جنوب لبنان، وذلك وفق ما أفاد به مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت.

كما أعلنت قيادة قوات اليونيفيل في بيان لها، أن جنود حفظ السلام وأثناء تنفيذ دورية قرب منطقة العديسة، عثروا على عبوة ناسفة، حيث قاموا بتطويق المنطقة، إلا أن طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تحلق في الأجواء أقدمت على إلقاء قنبلة على بعد نحو ثلاثين مترا من الموقع، ولم تسجل أي إصابات.

