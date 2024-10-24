 
الخميس 2024-10-24 09:20 ص
 

استشهاد 3 أفراد بالجيش اللبناني بقصف إسرائيلي في الجنوب

أفراد من الجيش اللبناني
أفراد من الجيش اللبناني
الخميس، 24-10-2024 08:33 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد ضابط لبناني وعنصران من الجيش في بلدة ياطر جراء اعتداء إسرائيلي ، صباح اليوم الخميس .اضافة اعلان


وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن "العدو الإسرائيلي استهدف عناصر للجيش اللبناني في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل في الجنوب، أثناء تنفيذ عمليّة إخلاء جرحى، ما أدّى إلى سقوط ثلاثة شهداء بينهم ضابط".

بترا
 
gnews

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