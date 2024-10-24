استشهاد 3 أفراد بالجيش اللبناني بقصف إسرائيلي في الجنوب

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن "العدو الإسرائيلي استهدف عناصر للجيش اللبناني في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل في الجنوب، أثناء تنفيذ عمليّة إخلاء جرحى، ما أدّى إلى سقوط ثلاثة شهداء بينهم ضابط".
بترا
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