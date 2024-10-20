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استشهاد 3 عسكريين لبنانيين في استهداف آلية للجيش جنوب البلاد

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 20-10-2024 03:42 م

الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، استشهاد 3 عسكريين في استهداف آلية تابعه له على طريق عين إبل - حانين في جنوب البلاد.

ويستمر الاحتلال في حملته الجوية والبرية على جنوب لبنان .

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