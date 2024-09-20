استشهاد 5 أطفال في غارة إسرائيلية على لبنان

08:09 م

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الوكيل الإخباري- أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن غارة "معادية" استهدفت شقة سكنية في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية وجاءت في ساعة الذروة، مما تسبب بخسائر بشرية، وأحصي الى الان خمسة أطفال شهداء. اضافة اعلان





وهرعت سيارات الاسعاف والصليب الأحمر والإطفاء التابعة للدفاع المدني اللبناني إلى المكان المستهدف، ويعملون على نقل الإصابات وسط انتشار للجيش.