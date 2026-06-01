استشهاد 8 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أسفرت غارة إسرائيلية على جنوب لبنان عن استشهاد 8 أشخاص بينهم ثلاث نساء، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فيما تكثف إسرائيل هجماتها وتوسّع عملياتها البرية في البلاد.





وأفادت وزارة الصحة في بيان بأن "المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في غارة شنها على بلدة دير الزهراني قضاء النبطية فجر الاحد 31 أيار (مايو) أدت إلى 8 شهداء من بينهم 3 سيدات و19 جريحا من بينهم 5 أطفال و 6 سيدات".





