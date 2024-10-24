استطلاع: ترامب يتقدم على هاريس بفارق بسيط

وبحسب الاستطلاع، الذي كان في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 أكتوبر، وشمل 1500 ناخب أمريكي مسجل، وبلغ هامش الخطأ فيه 2.5 نقطة مئوية، كان 47% من المشاركين على استعداد للتصويت لصالح ترامب مقابل 45% لهاريس.
وأعرب 2% آخرون عن دعمهم لروبرت إف كينيدي جونيور، الذي سبق له أن سحب ترشيحه ودعم ترامب. أما نسبة الـ 3% المتبقية فلم تعرب عن ثقتها في أي من المرشحين.
أما فيما يتعلق بالخدمة العامة، فكان لدى 52% من المشاركين نظرة إيجابية إلى عمل ترامب، بينما وافق 42% على تصرفات هاريس.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر القادم.
-
أخبار متعلقة
-
بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من 31 أكتوبر في هذا البلد !
-
البنتاغون يبدي قلقه بشأن تقارير حول استهداف إسرائيل الجيش اللبناني
-
استشهاد 3 أفراد بالجيش اللبناني بقصف إسرائيلي في الجنوب
-
وزارة العدل الأمريكية تحذر إيلون ماسك بشأن هداياه الانتخابية لترامب
-
سوريا.. انفجارات تهزّ العاصمة دمشق
-
مقتل 4 جنود إسرائيليين بلبنان والضاحية الجنوبية تواجه أعنف الغارات
-
17 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية
-
الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى إسرائيل