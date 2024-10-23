 
الأربعاء 2024-10-23 03:26 م
 

استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب بـ4 نقاط

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 02:55 م

الوكيل الإخباري- كشف استطلاع للرأي أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس تتقدم على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بأربع نقاط.

ووفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته Morning Consult، تتقدم هاريس بفارق 4 نقاط على ترامب، بنسبة 50% مقابل 46%، بين الناخبين المحتملين، وذلك قبل أقل من أسبوعين من يوم الانتخابات.

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وحققت نائبة الرئيس الحالي جو بايدن نفس التقدم بين المستقلين، متفوقة على المرشح الجمهوري بنسبة 47% مقابل 43%.


ومن بين الناخبين الأصغر سنا، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، تتقدم المرشحة الديمقراطية بفارق 8 نقاط، أي 52% مقابل 44% لترامب. وأظهر الاستطلاع أن نحو 3% ليس لديهم رأي بينما قال 1% فقط إنهم سيدعمون شخصا آخر.


وحسب تحليل Morning Consult، فقد ارتفعت شعبية ترامب منذ الشهر الماضي، ووجد الاستطلاع أن الناخبين المحتملين هم أكثر احتمالية بخمس نقاط فقط لرؤية مرشح الحزب الجمهوري بشكل سلبي وليس إيجابيا.

 

RT

 
gnews

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