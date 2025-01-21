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استطلاع: 21% من الناخبين الأميركيين يؤيدون حماس

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 21-01-2025 12:32 ص

الوكيل الإخباري-   كشف استطلاع رأي لجامعة هارفارد ومؤسسة هاريس ان 21% من الناخبين الأميركيين يؤيدون حماس.

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وبين ان 87% من الديمقراطيين و81% من الجمهوريين يؤيدون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.


وأضاف ان ٥٧% من الناخبين الأميركيين يرون أن حماس قبلت الصفقة بسبب ترامب و43% يعزونها لبايدن.

 
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