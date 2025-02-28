استقالة وزيرة بريطانية احتجاجاً على خفض المساعدات الخارجية

وقالت دودز في رسالة استقالتها إلى رئيس الوزراء، إن هذه التخفيضات، ستؤثر سلباً على التزامات بريطانيا تجاه غزة والسودان وأوكرانيا، وستؤدي إلى "نقص الغذاء والرعاية الصحية عن الأشخاص المحتاجين؛ مما يضر بسمعة المملكة المتحدة على الساحة الدولية.
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