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استقالة وزيرة بريطانية احتجاجاً على خفض المساعدات الخارجية

علم بريطانيا
بريطانيا
الجمعة، 28-02-2025 07:39 م

الوكيل الإخباري-    استقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، أنيليز دودز من منصبها، احتجاجا على قرار الحكومة بخفض ميزانية المساعدات الدولية من 5ر0 بالمئة إلى 3ر0 بالمئة لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي.

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وقالت دودز في رسالة استقالتها إلى رئيس الوزراء، إن هذه التخفيضات، ستؤثر سلباً على التزامات بريطانيا تجاه غزة والسودان وأوكرانيا، وستؤدي إلى "نقص الغذاء والرعاية الصحية عن الأشخاص المحتاجين؛ مما يضر بسمعة المملكة المتحدة على الساحة الدولية. 

 
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