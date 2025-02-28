استقالة وزيرة بريطانية احتجاجاً على خفض المساعدات الخارجية

الوكيل الإخباري- استقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، أنيليز دودز من منصبها، احتجاجا على قرار الحكومة بخفض ميزانية المساعدات الدولية من 5ر0 بالمئة إلى 3ر0 بالمئة لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي.

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