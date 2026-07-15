الأربعاء 2026-07-15 11:13 م

استقالة وزير الدفاع الأوكراني

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أرشيفية
 
الأربعاء، 15-07-2026 10:11 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف الأربعاء استقالته من منصبه، في إطار التعديل الحكومي الذي أراده الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

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وأورد فيدوروف "لقد كان شرفا عظيما أن أخدم الشعب الأوكراني بصفتي وزيرا للدفاع"، وذلك في بيان طويل عدّد فيها إنجازات وزارته منذ توليه منصبه في كانون الثاني، أعقبته رسالة ثانية تحدث فيها عن إخفاقاته.

 
 


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