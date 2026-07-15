استقالة وزير الدفاع الأوكراني

وأورد فيدوروف "لقد كان شرفا عظيما أن أخدم الشعب الأوكراني بصفتي وزيرا للدفاع"، وذلك في بيان طويل عدّد فيها إنجازات وزارته منذ توليه منصبه في كانون الثاني، أعقبته رسالة ثانية تحدث فيها عن إخفاقاته.
-
أخبار متعلقة
-
"رويترز": شركات شحن تتجنب عبور مضيق هرمز تحت إشراف الجيش الأمريكي
-
الجيش الأميركي يعلن بدء سلسلة جديدة من الضربات على إيران
-
فانس يفتح النار على واقع لوس أنجلوس: فقر وبؤس خلف الثراء
-
إسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بالمتفجرات قرب القنصلية الأميركية في أربيل
-
قاليباف: لن تلتزم طهران بمذكرة التفاهم مع واشنطن ما لم تحقق مكاسب
-
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تساعد في تسليح إيران
-
القيادة المركزية الأمريكية تنفي قصف منشأة لتخزين القمح في إيران
-
تقديرات أمريكية: تكلفة شن الحرب على إيران تقترب من 100 مليار دولار