استقالة وزير الدفاع الأوكراني

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف الأربعاء استقالته من منصبه، في إطار التعديل الحكومي الذي أراده الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

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