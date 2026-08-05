استقرار الشحن في الخليج وسط ضبابية بشأن محادثات إنهاء الحرب

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات لتتبع السفن أن حركة الملاحة في الممرين البحريين الاستراتيجيين في الشرق الأوسط، وهما مضيق هرمز ومضيق باب المندب، لم تشهد تغيرا يذكر الثلاثاء مقارنة باليوم السابق.

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