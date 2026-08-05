الأربعاء 2026-08-05 10:21 ص

استقرار الشحن في الخليج وسط ضبابية بشأن محادثات إنهاء الحرب

مصدر إيراني ينفي إعادة فتح مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الأربعاء، 05-08-2026 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات لتتبع السفن أن حركة الملاحة في الممرين البحريين الاستراتيجيين في الشرق الأوسط، وهما مضيق هرمز ومضيق باب المندب، لم تشهد تغيرا يذكر الثلاثاء مقارنة باليوم السابق.

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ووفقا لبيانات الشحن الصادرة عن شركة كبلر، عبرت 8 سفن مضيق هرمز، بما في ذلك 5 ناقلات نفط و3 سفن لنقل البضائع السائبة، وهو العدد نفسه الذي سجل في اليوم السابق. ومن هذا العدد دخلت 6 سفن، منها 3 ناقلات نفط و3 سفن لنقل البضائع السائبة، المضيق في حين خرجت منه ناقلة غاز وناقلة نفط.

 

 

 
 


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