استقرار الشحن في الخليج وسط ضبابية بشأن محادثات إنهاء الحرب

ووفقا لبيانات الشحن الصادرة عن شركة كبلر، عبرت 8 سفن مضيق هرمز، بما في ذلك 5 ناقلات نفط و3 سفن لنقل البضائع السائبة، وهو العدد نفسه الذي سجل في اليوم السابق. ومن هذا العدد دخلت 6 سفن، منها 3 ناقلات نفط و3 سفن لنقل البضائع السائبة، المضيق في حين خرجت منه ناقلة غاز وناقلة نفط.
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