استمرار قصف إيران واستهداف التلفزيون الرسمي الإيراني

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التي سبق أن استهدفت إسرائيل مقرها في شمال طهران خلال حرب الاثني عشر يوما في حزيران، إن "الفريق التقني يجري تقييما للأضرار".
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت لاحق، أن بث التلفزيون الرسمي انقطع بعد قصف مقره الرئيسي.
ودوت سلسلة انفجارات قوية مساء الأحد في طهران، وأشارت وكالة إيسنا الإيرانية إلى حصول انفجارات "عدة" في شرق طهران وشمال شرقها.
كما هزّ انفجاران قويان طهران، وذلك في اليوم الثاني من الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران.
-
أخبار متعلقة
-
بيان مشترك لبرلين وباريس ولندن: مستعدون لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
-
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب السفير
-
البنتاغون يعلن تدمير مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني
-
ولي العهد السعودي يعطي الضوء الأخضر للجيش للرد على هجمات إيران
-
مصر للطيران تواصل تعليق رحلاتها إلى 11 وجهة عربية
-
ترامب: أغرقنا 9 سفن إيرانية وتم تدمير مقر البحرية
-
العراق يمدد إغلاق أجوائه
-
الخارجية العُمانية: إيران منفتحة على أي جهود لوقف التصعيد