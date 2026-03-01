الأحد 2026-03-01 11:47 م

استمرار قصف إيران واستهداف التلفزيون الرسمي الإيراني

الأحد، 01-03-2026 10:08 م

الوكيل الإخباري-  ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني مساء الأحد أنه استهدف بضربات، بعد سلسلة من الانفجارات القوية التي هزت طهران.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التي سبق أن استهدفت إسرائيل مقرها في شمال طهران خلال حرب الاثني عشر يوما في حزيران، إن "الفريق التقني يجري تقييما للأضرار".


وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت لاحق، أن بث التلفزيون الرسمي انقطع بعد قصف مقره الرئيسي.


ودوت سلسلة انفجارات قوية مساء الأحد في طهران، وأشارت وكالة إيسنا الإيرانية إلى حصول انفجارات "عدة" في شرق طهران وشمال شرقها.


كما هزّ انفجاران قويان طهران، وذلك في اليوم الثاني من الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران.

 
 


