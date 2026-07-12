استنفار جوي أمريكي في سماء خليج عمان والمناطق المحيطة

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تحلق في الأجواء حاليا ثلاث طائرات تزويد بالوقود على الأقل: طائرتان من طراز "بوينغ كيه سي-135آر ستراتوتانكر" وطائرة من طراز "بوينغ كيه سي-46إيه بيغاسوس".
كما تم رصد في المنطقة طائرة إنذار مبكر وتحكم واحدة على الأقل من طراز "بوينغ إي-3بي سينتري".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ سلسلة ضربات جديدة استهدفت ما يقارب 80 إلى 90 منشأة عسكرية داخل الأراضي الإيرانية، واصفة إياها برد على الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز.
وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، ردا على الهجوم الأمريكي، عن شن ضربات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت قاعدتين أمريكيتين في البحرين وقاعدتين في الكويت.
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