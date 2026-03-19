استهداف ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر بهجوم جوي

برج المراقبة في ميناء ينبع السعودي
الخميس، 19-03-2026 09:16 ص
الوكيل الإخباري-   قال مصدر بقطاع النفط إن ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وهو منفذ التصدير الوحيد للنفط الخام السعودي حاليا، استُهدف بهجوم جوي الخميس، مضيفا أن التأثير كان محدودا.اضافة اعلان


ولم يتضح على الفور ما الذي استُهدف تحديدا في ينبع.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية قد أعلن فجر الخميس أنه تم اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيّرة في منطقتي الرياض والشرقية، بعد أن تم اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة في المنطقة الشرقية.

ودخلت حرب إيران يومها الـ20 ، بعد اندلاعها في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.

في المقابل، ردّت إيران بعملية "الوعد الصادق 4"، عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.
 
 


