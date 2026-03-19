استهداف ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر بهجوم جوي

ولم يتضح على الفور ما الذي استُهدف تحديدا في ينبع.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية قد أعلن فجر الخميس أنه تم اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيّرة في منطقتي الرياض والشرقية، بعد أن تم اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة في المنطقة الشرقية.
ودخلت حرب إيران يومها الـ20 ، بعد اندلاعها في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
في المقابل، ردّت إيران بعملية "الوعد الصادق 4"، عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.
أخبار متعلقة
طهران تنفي تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي
وزير الحرب الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب على إيران
نواب إيرانيون يقترحون فرض رسوم على مرور سفن الشحن عبر مضيق هرمز
السفارة الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة السعودية
رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق شرق تل أبيب
مسيّرة تسقط في مصفاة سامرف السعودية والسلطات تقيم الأضرار
إعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر
غارات إسرائيلية كثيفة ومواجهات ميدانية عند بلدة الطيبة اللبنانية الحدودية