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اسرائيل تحدد موعد انسحابها من جنوب لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 25-10-2024 10:21 م

الوكيل الإخباري-  أفادت  هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين كبار بالمؤسسة الأمنية أن العملية البرية في جنوب لبنان في مراحلها النهائية.

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واضافت بأنه يتوقع إنهاء المناورة البرية خلال أسبوع أو أسبوعين.

 

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد اعلن مطلع الشهر الحالي  بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.

 
gnews

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