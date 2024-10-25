اسرائيل تحدد موعد انسحابها من جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين كبار بالمؤسسة الأمنية أن العملية البرية في جنوب لبنان في مراحلها النهائية.

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واضافت بأنه يتوقع إنهاء المناورة البرية خلال أسبوع أو أسبوعين.