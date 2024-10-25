اسرائيل تحدد موعد انسحابها من جنوب لبنان

واضافت بأنه يتوقع إنهاء المناورة البرية خلال أسبوع أو أسبوعين.
-
أخبار متعلقة
-
اصابة 6 جنود إسرائيليين جراء سقوط صاروخ بالجليل الغربي
-
مذكرة اعتقال نتنياهو.. "تطور جديد" قد يؤخر البت في القضية
-
فلسطين.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من السبت
-
الجيش الأمريكي: سرب طائرات F-16 يصل إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط
-
إيرلندا تعلن عن دعم إضافي بقيمة مليوني يورو للبنان
-
مصر.. قرار بسحب 3 أدوية من الصيدليات
-
مقتل 5 وإصابة 20 من الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان
-
قناة عبرية: تل ابيب تنهي استعداداتها للهجوم على ايران