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اسقاط مسيرة بسيناء أطلقت من اليمن تجاه إسرائيل

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 11:13 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أنه تم إسقاط مسيرة فوق شبه جزيرة سيناء أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل. اضافة اعلان
 
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