اسقاط مسيرة بسيناء أطلقت من اليمن تجاه إسرائيل

11:13 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/729266 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أنه تم إسقاط مسيرة فوق شبه جزيرة سيناء أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل. اضافة اعلان

