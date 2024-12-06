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اسم "محمد" الأكثر شعبية للمواليد الجدد في إنجلترا وويلز

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 06-12-2024 01:18 م

الوكيل الإخباري-    أظهرت بيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أن اسم "محمد" أصبح الأكثر شعبية للأولاد حديثي الولادة في إنجلترا وويلز لعام 2023، متفوقاً على اسم "نوح" الذي جاء في المركز الثاني، بينما حافظ اسم "أوليفيا" على مكانته كأكثر الأسماء شيوعاً للفتيات، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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ووفقا لمكتب الإحصاءات، تعتمد تصنيفات الأسماء على التهجئة الدقيقة التي يتم تسجيلها عند الولادة، مما يعني أن الأسماء المشابهة ذات التهجئات المختلفة يتم احتسابها بشكل منفصل.
وعلى مدار السنوات السابقة، كانت هناك ثلاث تهجئات مختلفة لاسم "محمد" ضمن قائمة أفضل 100 اسم للأولاد، ولكن هذا العام، ولأول مرة، يتصدر اسم "محمد" منفرداً القائمة بتهجئة واحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2023، وُلد 4,661 طفلًا باسم "محمد" في إنجلترا وويلز، مقارنة بـ 4,177 طفلًا في عام 2022.

 
gnews

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