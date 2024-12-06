اسم "محمد" الأكثر شعبية للمواليد الجدد في إنجلترا وويلز

ووفقا لمكتب الإحصاءات، تعتمد تصنيفات الأسماء على التهجئة الدقيقة التي يتم تسجيلها عند الولادة، مما يعني أن الأسماء المشابهة ذات التهجئات المختلفة يتم احتسابها بشكل منفصل.
وعلى مدار السنوات السابقة، كانت هناك ثلاث تهجئات مختلفة لاسم "محمد" ضمن قائمة أفضل 100 اسم للأولاد، ولكن هذا العام، ولأول مرة، يتصدر اسم "محمد" منفرداً القائمة بتهجئة واحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2023، وُلد 4,661 طفلًا باسم "محمد" في إنجلترا وويلز، مقارنة بـ 4,177 طفلًا في عام 2022.
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