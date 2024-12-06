اسم "محمد" الأكثر شعبية للمواليد الجدد في إنجلترا وويلز

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أن اسم "محمد" أصبح الأكثر شعبية للأولاد حديثي الولادة في إنجلترا وويلز لعام 2023، متفوقاً على اسم "نوح" الذي جاء في المركز الثاني، بينما حافظ اسم "أوليفيا" على مكانته كأكثر الأسماء شيوعاً للفتيات، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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