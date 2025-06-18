اشتباك بين الأمن الإيراني وعناصر يشتبه في صلتهم بإسرائيل

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة مهر الإيرانية بوقوع اشتباك بين الأمن وعناصر يشتبه بصلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية في مدينة ري جنوبي طهران.

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