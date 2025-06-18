الأربعاء 2025-06-18 12:23 م
 

اشتباك بين الأمن الإيراني وعناصر يشتبه في صلتهم بإسرائيل

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أرشيفية
 
الأربعاء، 18-06-2025 08:47 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة مهر الإيرانية بوقوع اشتباك بين الأمن وعناصر يشتبه بصلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية في مدينة ري جنوبي طهران.

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وأوضحت الوكالة أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ "عمليات إرهابية" في المناطق المكتظة بالسكان في طهران، وتم إفشال مخططها.

 
gnews

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