 
السبت 2025-01-11 09:25 م
 

اصابتان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 11-01-2025 09:03 م

الوكيل الإخباري-    جرح شخصان في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم السبت، على سيارة في بلدة كونين جنوب لبنان.

اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت، إنه جرى انتشال جثامين 3 شهداء في مدينة الخيام، استشهدوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قبيل التوصل إلى وقف اطلق النار ".


وأشار إلى" تسجيل عمليات تمشيط للجيش الإسرائيلي من بلدة عيتا الشعب باتجاه بلدة رميش الحدودية.
وقال المصدر" انتشر الجيش اللبناني داخل بلدة رامية ونصب حاجزاً عند أطرافها الغربية لناحية مروحين حيث لا يزال الجيش الإسرائيلي موجوداً"

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

الطقس الأرصاد الجوية توضح بشأن احتمالية تساقط الثلوج خلال الثلث الثاني من الشهر الحالي

ارشيفية

عربي ودولي اصابتان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

رئاسة الوزراء

أخبار محلية دعم صادرات الخضار والفواكه عبر الشحن الجوي والبحري

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يشارك باجتماع حول سوريا غدا

بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو يجتمع مع قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن الأسرى

نتنياهو

فلسطين عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم نتنياهو بتعطيل الصفقة

ارشيفية

فلسطين مصادر عبرية: مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 30 في معارك غزة اليوم

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يؤكد أهمية إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي



 




الأكثر مشاهدة