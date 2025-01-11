اصابتان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- جرح شخصان في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم السبت، على سيارة في بلدة كونين جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت، إنه جرى انتشال جثامين 3 شهداء في مدينة الخيام، استشهدوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قبيل التوصل إلى وقف اطلق النار ".