اصطدام سفينة حربية ضخمة تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين

الوكيل الإخباري- اصطدمت سفينة حربية ضخمة تابعة للبحرية المكسيكية، كانت في زيارة احتفالية إلى نيويورك، بجسر بروكلين فجر اليوم الأحد، ما أدى إلى سقوط أحد صواريها الضخمة على سطح السفينة أسفر عن إصابة عدد من أفراد الطاقم بجروح خطيرة.

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وحسب تقارير صحفية، بدأت عملية بحث وإنقاذ لانتشال الأشخاص من المياه بعد اصطدام أحد الصواري الشاهقة التي يبلغ ارتفاعها 147 قدما على متن سفينة كواوتيموك، التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 277 فردا، بسطح الجسر.



وكانت السفينة، التي بنيت في إسبانيا عام 1982، موجودة في المدينة كجزء من الترويج لحدث السفن الشراعية الطويلة "الإبحار في الرابع" في العام المقبل، والذي يحتفل بالذكرى 250 لتأسيس أميركا في الرابع من تموز.



ووفقا لمسؤولي الإطفاء في مدينة نيويورك تم نقل الضحايا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.