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اعتداء إسرائيلي جديد على اليونيفيل في الناقورة

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 11-10-2024 11:16 ص

الوكيل الإخباري-   جدد الجيش الإسرائيلي استهدافه اليوم الجمعة، للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن عسكريين من الكتيبة السيرلانكية التابعة لليونيفيل أصيبوا بشظايا قذيفة دبابة أطلقت باتجاه أحد أبراج مقر (اليونيفيل) في بلدة الناقورة.


وأضاف المصدر، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت مدينة الخيام وبلدات برعشيت وشقرا وأطراف الزرارية وجبشيت مما أدى إلى إصابات، كما سجلت غارات إسرائيلية على محيط بلدات الناقورة وقانا وعلما الشعب.


وأشار المصدر إلى أن الطيران المسير والاستطلاعي الإسرائيلي يحلق على علو منخفض، في أجواء مدينة صور ومحيطها، فيما تسمع أصوات انفجارات من قرى القطاع الغربي في قضاء صور، لا سيما القرى الحدودية، مثلما تسجل غارات إسرائيلية على محيط بلدة العين في البقاع الشمالي.

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