اعتقال حاخام بأميركا بتهمة التحرش

وحددت السلطات كفالة قدرها 100 ألف دولار للحاخام إسحاق مائير سابو، البالغ من العمر 43 عامًا، الذي يعمل مديرًا لقسم الحياة اليهودية في مدرسة يهودية خاصة، في حين أعلنت إدارة المدرسة قطع علاقتها معه، في أعقاب اعتقال شرطة دالاس سابو بتهمة التحرش الجنسي بطفل صغير في المدرسة.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن سابو، من مواليد إسرائيل وأب لخمسة أطفال، وخدم في وحدات الدبابات بالجيش الإسرائيلي، كما أنه يقود جماعة في كنيس يسمى "تفيريت إسرائيل" شمال دالاس منذ 2022، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
وبرز سابو خلال المسيرات المؤيدة لإسرائيل في دالاس بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث زعم أن عناصر حماس مارسوا عنفًا جنسيًا جماعيًا ضد النساء والأطفال الإسرائيليين.
الجزيرة
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