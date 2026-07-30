اعتقال 117 شخصا في احتجاج بلندن دعما لجماعة مؤيدة للفلسطينيين

وتجمع مئات النشطاء، الخميس، أمام محكمة ويستمينستر الابتدائية احتجاجا على الإجراءات القانونية بحق عدد من أنصار الجماعة الذين اعتُقلوا خلال موجة احتجاجات بدأت عام 2025.
ورفع المشاركون لافتات مؤيدة للجماعة وشعارات تضامن مع الفلسطينيين، فيما أكدت شرطة العاصمة البريطانية استمرار وجود قواتها في محيط المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
9 قتلى مع تدفق كثيف للمهاجرين إلى سبتة وإسبانيا ترسل قوات دعم
-
ترامب يهدد بالعودة إلى "حرب شاملة" ضد إيران
-
الجيش الأميركي: القيادة المركزية غيّرت مسار 24 سفينة تجارية في إطار الحصار على إيران
-
سنتكوم: اعتراض جميع صواريخ ومسيّرات الهجمات الإيرانية الأخيرة
-
أول تعليق للسيسي على هجوم ميناء دمياط
-
الدوحة تدعو لتجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة
-
السعودية تعلن استكمال ترتيبات تأسيس التحالف البحري الدفاعي
-
مدفيديف: روسيا تقف عند "نقطة مهمة جدا" لإنهاء العملية العسكرية الخاصة