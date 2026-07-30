اعتقال 117 شخصا في احتجاج بلندن دعما لجماعة مؤيدة للفلسطينيين

الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 117 شخصا خلال مظاهرة في العاصمة لندن دعما لجماعة "Palestine Action" المؤيدة للفلسطينيين، والتي تم حظرها رسميا في عام 2025.



وتجمع مئات النشطاء، الخميس، أمام محكمة ويستمينستر الابتدائية احتجاجا على الإجراءات القانونية بحق عدد من أنصار الجماعة الذين اعتُقلوا خلال موجة احتجاجات بدأت عام 2025.

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