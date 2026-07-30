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اعتقال 117 شخصا في احتجاج بلندن دعما لجماعة مؤيدة للفلسطينيين

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اعتقال 117 شخصا في احتجاج بلندن دعما لجماعة مؤيدة للفلسطينيين
 
الخميس، 30-07-2026 10:10 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 117 شخصا خلال مظاهرة في العاصمة لندن دعما لجماعة "Palestine Action" المؤيدة للفلسطينيين، والتي تم حظرها رسميا في عام 2025.

وتجمع مئات النشطاء، الخميس، أمام محكمة ويستمينستر الابتدائية احتجاجا على الإجراءات القانونية بحق عدد من أنصار الجماعة الذين اعتُقلوا خلال موجة احتجاجات بدأت عام 2025.

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ورفع المشاركون لافتات مؤيدة للجماعة وشعارات تضامن مع الفلسطينيين، فيما أكدت شرطة العاصمة البريطانية استمرار وجود قواتها في محيط المحكمة.

 
 


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