الإثنين 2026-03-16 06:51 م

اعتقال 20 شخصا في إيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

علم إيران
الأحد، 15-03-2026 09:28 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن المدعي العام في محافظة أذربيجان الغربية في إيران، الأحد، عن اعتقال 20 شخصا في مدينة أورميا بتهمة الارتباط بإسرائيل، والعمل على تزويده بمعلومات تتعلق بمواقع عسكرية داخل البلاد، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء.اضافة اعلان


وأوضح المدعي العام أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف المتهمين بعد عمليات متابعة ورصد، مشيرا إلى أنهم كانوا يعملون على جمع معلومات حساسة وإرسالها إلى إسرائيل.

وصرّح مصدر مطلع على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لرويترز الأسبوع الماضي أن إسرائيل بدأت مرحلة جديدة من هجومها على إيران، مستهدفة نقاط التفتيش الأمنية بناء على معلومات من مخبرين على الأرض.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


