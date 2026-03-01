الأحد 2026-03-01 10:01 ص

اعلان الحداد في العراق لـ 3 أيام بعد مقتل خامنئي

اعلان الحداد في العراق لـ 3 أيام بعد مقتل خامنئي
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي
 
الأحد، 01-03-2026 08:41 ص

الوكيل الإخباري-   نعى قادة عراقيون بينهم مقتدى الصدر الأحد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي الذي قتل في الهجوم الأميركي الإسرائيلي غير المسبوق على إيران.

وأعلن تحالف "الإطار التنسيقي" المؤلف من أحزاب مقرّبة من إيران، أنه "بعميق الحزب وبالغ الأسى ننعى رحيل (...) علي خامنئي".

وعزّى الصدر في بيان "العالم الإسلامي أجمع" معلنا الحداد لثلاثة أيام في العراق.

اضافة اعلان

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صفارات الإنذار

أخبار محلية صفارات الإنذار تدوي في الأردن

طهران تعلن مقتل رئيس هيئة الأركان العامة عبدالرحيم موسوي

عربي ودولي طهران تعلن مقتل رئيس هيئة الأركان العامة عبدالرحيم موسوي

الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4"

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4"

تعبيرية

عربي ودولي قطر .. استجابة سريعة للدفاع المدني إثر سقوط شظايا في المنطقة الصناعية

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

اقتصاد محلي تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

ثلاث إصابات متوسطة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

أخبار محلية ثلاث إصابات متوسطة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

مدعوون للامتحان التنافسي

وظائف أردنيون مدعوون لحضور الامتحان التنافسي

وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة