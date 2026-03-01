اعلان الحداد في العراق لـ 3 أيام بعد مقتل خامنئي

الوكيل الإخباري- نعى قادة عراقيون بينهم مقتدى الصدر الأحد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي الذي قتل في الهجوم الأميركي الإسرائيلي غير المسبوق على إيران.



وأعلن تحالف "الإطار التنسيقي" المؤلف من أحزاب مقرّبة من إيران، أنه "بعميق الحزب وبالغ الأسى ننعى رحيل (...) علي خامنئي".



وعزّى الصدر في بيان "العالم الإسلامي أجمع" معلنا الحداد لثلاثة أيام في العراق.

