اعلان صادر عن وزارة الداخلية السورية

04:23 م

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الوكيل الإخباري- تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حلب من إلقاء القبض على أحد مروجي حبوب الكبتاغون، وذلك بعد عملية أمنية ناجحة. اضافة اعلان





وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن العملية أسفرت عن ضبط مستودع يحتوي على نحو ثلاثة ملايين حبة مخدرة.



وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل المقبوض عليه إلى القضاء المختص.