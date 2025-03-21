اعلان صادر عن وزارة الداخلية السورية

وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن العملية أسفرت عن ضبط مستودع يحتوي على نحو ثلاثة ملايين حبة مخدرة.
وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل المقبوض عليه إلى القضاء المختص.
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