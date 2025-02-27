اعلان من السعودية حول تحري رؤية هلال شهر رمضان

وجاء في نص إعلان للمحكمة العليا السعودية:
"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فنظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 191 / هـ ) وتاريخ 29 رجب 1446 هجري أن يوم الجمعة 1 شعبان 1446 هجري ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 31 يناير 2025، هو غرة شهر شعبان لعام 1446 هجري، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة 29 شعبان 1446 هجري ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 28 فبراير 2025.
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجرَدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين".
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