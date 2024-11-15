 
السبت 2024-11-16 01:20 ص
 

افتتاح قمة "آبيك" في بيرو وترامب الغائب الحاضر

دونالد ترامب
دونالد ترامب
الجمعة، 15-11-2024 11:40 م
الوكيل الإخباري-  افتُتحت في بيرو، اليوم الجمعة، قمة زعماء منطقة آسيا والمحيط الهادي (آبيك) بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ظل حالة من الغموض الدبلوماسي بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.اضافة اعلان


ومن المقرر أن يعقد بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ -الذي لم يكن حاضرا في الجلسة الافتتاحية للقمة- محادثات غدا السبت، في حين رجّح مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه سيكون الاجتماع الأخير بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم قبل أن يؤدي ترامب اليمين في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت رئيسة بيرو دينا بولوارتي أمام الزعماء إن التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف ينبغي أن يعزَّز "في ظل تفاقم التحديات المختلفة التي نواجهها مع مستويات عدم اليقين في المستقبل المنظور".
وأكدت "نحن بحاجة إلى مزيد من التشارك والتعاون والتفاهم مع التقليل من التشرذم".

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية.. قوة لليونيفيل في جنوب لبنان

عربي ودولي سقوط قذيفة على مقر لـ"اليونيفيل" في جنوب لبنان

دونالد ترامب

عربي ودولي افتتاح قمة "آبيك" في بيرو وترامب الغائب الحاضر

جبل القلعة في العاصمة عمان

أخبار محلية حالة الطقس يوم غد السبت .. وتحذير من الضباب في هذه المناطق

بجانب ستاد دو فرانس

عربي ودولي توقيف 40 شخص في فرنسا على خلفية أحداث العنف خلال المباراة مع إسرائيل

تعبيرية

منوعات تراجع غير مسبوق في معدلات الولادة بفرنسا

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

عربي ودولي بوريل يقترح حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

جانب من الدمار الذي يعقب استخدام القنبلة العنقودية

عربي ودولي إسرائيل تستخدم القنابل العنقودية في غاراتها على جنوب لبنان

رسم كاريكاتيري للرئيس الروسي والرئيس الأمريكي

منوعات مقترح لإقامة نصب تذكاري لترامب في روسيا



 


الأكثر مشاهدة