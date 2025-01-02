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اكتشاف أكبر موقع لآثار أقدام ديناصورات في بريطانيا

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 02-01-2025 11:30 م

الوكيل الإخباري-   اكتُشف أكبر موقع لآثار أقدام الديناصورات في تاريخ المملكة المتحدة داخل محجر في أوكسفوردشاير، حيث تم العثور على حوالي 200 أثر ضخم تعود إلى 166 مليون سنة، وفق ما أعلنت جامعتا أكسفورد وبرمينغهام البريطانيتين.

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وذكرت هيئة بي بي سي، أن هذه الآثار الضخمة تغطي أرضية الحجر الجيري في المحجر، وتُظهر تحركات نوعين مختلفين من الديناصورات: الأول يُعتقد أنه ديناصور طويل العنق من نوع "سيتيوصوروس"، والثاني ديناصور آكل للحوم أصغر حجماً يُسمى "ميغالوصوروس".


وتعد أطول مسارات الآثار المكتشفة بطول 150 متراً، مع احتمالية امتدادها لمسافات أطول لم تُكتشف بعد، حيث لم يتم التنقيب إلا في جزء صغير من الموقع.


وقالت البروفيسورة كيرستي إدغار، عالمة الميكروباليونتولوجي من جامعة برمنغهام "أنه أحد أكثر مواقع الآثار إثارة للإعجاب التي رأيتها على الإطلاق، سواء من حيث الحجم أو حجم الآثار، يمكنك أن تشعر وكأنك تعود بالزمن إلى الوراء لتتخيل هذه المخلوقات العملاقة تتجول."

 
gnews

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