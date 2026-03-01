الآلاف يتجمعون في وسط طهران حدادا على خامنئي

وأكدت طهران مقتل المرشد الأعلى في الهجوم الأميركي الإسرائيلي غير المسبوق على إيران.
وأعلنت إيران الحداد العام لمدة 40 يوما، عقب مقتل خامنئي.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأحد، مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، خلال الضربات العسكرية الإسرائيلية الأميركية على إيران.
وقال ترامب، في تصريحات له "هذه أعظم فرصة للشعب الإيراني لاستعادة بلادهم".
