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الأعصار هيلين يدخل ولاية فلوريدا الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 27-09-2024 11:53 ص

الوكيل الإخباري-    دخل الإعصار "هيلين" الشديد الخطورة، مساء الخميس، بر ولاية فلوريدا الأميركية بقوة إعصار من الفئة الرابعة على سلم تصاعدي من خمس فئات، بحسب ما أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

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وقال المركز إنه واستنادا إلى بيانات رادار دوبلر التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، فقد دخلت عين الإعصار هيلين اليابسة في منطقة بيغ بيند، شمالي فلوريدا، "قرابة الساعة 23,10" (03:10 ت غ).
وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 225 كلم/ساعة، بينما كان متجها فوق خليج المكسيك نحو شمال غرب ثالث أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان، كما أغلق مطارا تامبا وتالاهاسي، وغمرت المياه كذلك أجزاء من سانت بطرسبرغ ووسط مدينة تامبا وساراسوتا وتريجر آيلاند ومدن أخرى تقع على الساحل الغربي لولاية فلوريدا.


ووفقا لموقع "باور أوتدج" فقد انقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون منزل.


وكان حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، حذر السكان قبيل وصول الإعصار من أن "أحدا لم يشهد عاصفة بهذه القوة في الذاكرة الحديثة" في هذه المنطقة.

 
gnews

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