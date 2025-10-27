الإثنين 2025-10-27 11:58 م
 

الأمم المتحدة: استمرار اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة الغربية

الأمم المتحدة: استمرار اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة الغربية
الأمم المتحدة: استمرار اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة الغربية
 
الإثنين، 27-10-2025 11:23 م
الوكيل الإخباري-   قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الاثنين، إنه ومنذ بدء موسم قطف الزيتون في 9 تشرين الأول، تعرض المزارعون وأراضيهم لأكثر من 85 اعتداء من قبل مستوطنين إسرائيليين، مما أدى إلى تعطيل قطف الزيتون بشكل متكرر.اضافة اعلان


وقال المكتب في تقريره اليومي إن هذه الحوادث أسفرت عن إصابة أكثر من 110 فلسطينيين، وإتلاف أكثر من 3000 شجرة وشتلة في 50 قرية، مشيرا إلى أنه وفي الأسبوع الماضي وحده، سُجل 17 اعتداء في 14 بلدة وقرية، معظمها في محافظة رام الله.

بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة اليوم في بيان إن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، والتي غالبا ما تتم بدعم أو بمشاركة من القوات الإسرائيلية، تستمر في بث الخوف، وتدمير المنازل وسبل العيش، وإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.

وأضاف المكتب أن هذه الممارسات تعزز السياسة الإسرائيلية المعلنة لترسيخ ضم الضفة الغربية، في انتهاك واضح للقانون الدولي، لافتا الى إن الهجمات التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع تعكس حالة عدم الاستقرار المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون في مواجهة عنف المستوطنين الإسرائيليين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي "رسالة سعودية" إلى الوزير المتطرف سموتريتش بعد تصريحاته المهينة بحق المملكة

الملك والملكة يجريان مقابلتين مع "بي بي سي" ضمن وثائقي "ملك الأردن وأطفال غزة"

أخبار محلية الملك والملكة يجريان مقابلتين مع "بي بي سي" ضمن وثائقي "ملك الأردن وأطفال غزة"

ل

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وزارة البيئة توزع 400 حاوية فرز نفايات على مدارس لواء الجامعة

أخبار محلية وزارة البيئة توزع 400 حاوية فرز نفايات على مدارس لواء الجامعة

ت

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب إلى ما دون 4000 دولار أمريكي لأول مرة منذ 10 أكتوبر

الإعلام العبري ينشر مشاهد حديثه للسنوار أثناء تجوله في غزة أثناء القتال

فلسطين الإعلام العبري ينشر مشاهد حديثه للسنوار أثناء تجوله في غزة أثناء القتال

الأمم المتحدة: استمرار اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة الغربية

عربي ودولي الأمم المتحدة: استمرار اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة الغربية

الكرملين: اختبار الصاروخ النووي يعكس مخاوف أمنية روسية

عربي ودولي الكرملين: اختبار الصاروخ النووي يعكس مخاوف أمنية روسية



 
 





الأكثر مشاهدة