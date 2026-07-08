الأمم المتحدة: استمرار عمليات النزوح قرب "الخط الأصفر" في غزة

12:17 ص

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنّ عمليات النزوح لا تزال مستمرة في المناطق المحاذية لما يسمى بـ "الخط الأصفر" في قطاع غزة، حيث يؤدي تقدم القوات الإسرائيلية إلى تقلص المساحات التي لا تزال العائلات قادرة على البقاء فيها. اضافة اعلان





وأفاد دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي بأنه وفقا لمعلومات أولية وردت، نزحت 7 عائلات على الأقل من موقع دهب للنازحين في جنوب غزة، حيث أفاد بعضهم بأنهم فروا هربا من الدبابات المتقدمة، كما وردت أنباء عن وقوع إطلاق نار وإصابات في المنطقة المجاورة.



وأشار إلى أن شركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني يستجيبون للأوضاع من خلال توفير الخيام ومستلزمات الإيواء وغيرها من المساعدات الأساسية للنازحين الجدد، مع استمرار تقديم الدعم لمن يعانون من نزوح طويل الأمد.



في الأسبوع الماضي، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها الدعم لأكثر من 30 ألف أسرة، بما في ذلك من خلال نظام القسائم. وشملت المساعدات أكثر من 250 خيمة، و10 آلاف غطاء بلاستيكي، و10 آلاف قطعة من مستلزمات النوم، وما يقرب من 15 ألف مجموعة من أدوات المطبخ.



بالرغم من هذا، قال دوجاريك إن عدد الأسر التي تتلقى المساعدة آخذ في الانخفاض بسبب نقص التمويل الذي يفاقم القيود المفروضة على دخول المواد إلى غزة.



وذكر بأنه حتى الآن، لم يتم تأمين سوى ما يزيد قليلا عن ربع المبلغ المطلوب للعمليات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لهذا العام، والبالغ 4.1 مليار دولار.



قالت منظمة الصحة العالمية الاثنين إنه على الرغم من توفير الكراسي المتحركة والعكازات والأطراف الصناعية وأدوات المساعدة على المشي للمصابين بإصابات معقدة، إلا أن هذا الدعم يظل أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية.



ونبهت إلى أن هناك أكثر من 43 ألف شخص في غزة يعانون من إصابات تغير مجرى حياتهم ويحتاجون إلى إعادة تأهيل، ومع ذلك لم تتم تلبية سوى ثلث الاحتياجات من الأجهزة المساعدة.



وأشار شركاء الأمم المتحدة العاملون في مجال دعم الرعاية الصحية في غزة إلى أن محاولات إدخال المعدات والأجهزة الطبية إلى القطاع لا تزال تواجه تأخيرات وعمليات منع. ويشمل هذا معدات المختبرات والتشخيص وإعادة التأهيل البدني والعلاج الطبيعي، فضلا عن الأطراف الصناعية.







