الأمم المتحدة تؤكد ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الخميس على أن الحفاظ على وقف إطلاق النار أمر بالغ الأهمية لمواصلة العمل الإنساني المنقذ للحياة.

اضافة اعلان



وقال المكتب في تقريره اليومي، إن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم الدعم في مجال المأوى في جميع أنحاء غزة.



من جانبه، قال برنامج الأغذية العالمي، إن 25 مخبزاً يدعمه البرنامج تعمل الآن في جميع أنحاء غزة، مضيفا أن البرنامج يعمل في شمال غزة على زيادة توسيع قدراته.



وفي الضفة الغربية، قال المكتب، إنه يواصل تلقي تقارير عن سقوط ضحايا فلسطينيين في المناطق الشمالية بسبب العمليات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية.