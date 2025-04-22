الأمم المتحدة تؤكد عدم نيتها تغيير ولاية الأونروا

وكان دوجاريك يرد على أسئلة الصحفيين بعد الإعلان عن عن إجراء "تقييم استراتيجي" للوكالة برئاسة البريطاني ايان مارتن.
وقال دوجاريك إن "الأونروا ليست مُستهدفة، لكنها تعمل في بيئة فريدة، فيما الضغوط المالية على المنظمة، والوضع الأمني الذي نُسلط الضوء عليه يوميًا، سواء في غزة أو في الضفة الغربية المحتلة، ناهيك عن العمل الذي اضطرت إلى القيام به خلال الصراع في سوريا ولبنان".
وشدد بالقول إنني أريد توضيح أمر واحد وهو أن "الأمر لا يتعلق بتغيير ولاية الأونروا، لقد مُنحت ولاية الأونروا للمنظمة من قِبل الجمعية العامة"، مضيفا أن الأمم المتحدة "تحاول أن ترى كيف يُمكن للأونروا، في هذه البيئة المُعقدة للغاية، أن تُقدم أفضل ما لديها للاجئين الفلسطينيين الذين تخدمهم وللمجتمعات التي تخدمها، إنهم يستحقون المساعدة من منظمة، من الأونروا، قادرة على العمل بأفضل طريقة مُمكنة في ظل كل هذه التحديات".
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