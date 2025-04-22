الأمم المتحدة تؤكد عدم نيتها تغيير ولاية الأونروا

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة لا تنوي "بأي شكل من الأشكال تغيير الولاية" الممنوحة للأونروا من الجمعية العامة.

وكان دوجاريك يرد على أسئلة الصحفيين بعد الإعلان عن عن إجراء "تقييم استراتيجي" للوكالة برئاسة البريطاني ايان مارتن.

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وقال دوجاريك إن "الأونروا ليست مُستهدفة، لكنها تعمل في بيئة فريدة، فيما الضغوط المالية على المنظمة، والوضع الأمني الذي نُسلط الضوء عليه يوميًا، سواء في غزة أو في الضفة الغربية المحتلة، ناهيك عن العمل الذي اضطرت إلى القيام به خلال الصراع في سوريا ولبنان".