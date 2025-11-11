الأمم المتحدة تحذّر من أن شتاء قاسيا في انتظار اللاجئين

الوكيل الإخباري- حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن ملايين اللاجئين والنازحين يواجهون شتاء قاسيا، إذ تتوافر مساعدات إنسانية أقل بكثير هذا العام مع وصول الأشهر الأكثر برودة إلى نصف الكرة الشمالي.

