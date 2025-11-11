الثلاثاء 2025-11-11 10:02 ص
 

الأمم المتحدة تحذّر من أن شتاء قاسيا في انتظار اللاجئين

الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل بأحداث نيبال
الأمم المتحدة
 
الوكيل الإخباري-   حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن ملايين اللاجئين والنازحين يواجهون شتاء قاسيا، إذ تتوافر مساعدات إنسانية أقل بكثير هذا العام مع وصول الأشهر الأكثر برودة إلى نصف الكرة الشمالي.

وشهدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تراجعا في تمويلها من الحكومات، وهي تحاول جمع ما لا يقل عن 35 مليون دولار في التبرعات العامة لمساعدة اللاجئين السوريين والأفغان والأوكرانيين خلال فصل الشتاء.

 
 
